Отец-одиночка ради сыновей пришел в школу в платье

В Таиланде отец-одиночка Чатчай Панутхай облачился в платье и пришел в школу к своим сыновья. В этот день в учебном заведении как раз отмечали День матери. Снимки и видео были опубликованы на Facebook-странице Kornpat Ae Sukhom.

В школе проходила праздничная церемония. По традиции, дети должны в этот день стать на колени перед своими матерями. Молодой отец не хотел, чтобы его сыновья чувствовали себя обделенными из-за отсутствия настоящей матери, передает Корреспондент.

В итоге, он появился в школе в розовом платье, тем самым вызвав одобрение окружающих. Люди смеялись и фотографировались с переодетым отцом.

Известно, что супруга тайца бросила его и переехала в Европу. С тех пор мужчина самостоятельно воспитывает детей.