У берегов Испании спасли почти 600 мигрантов

Порядка 600 мигрантов были обнаружены в море и доставлены на берег испанскими спасателями за минувшие сутки, сообщила Служба спасения на море Испании.

За понедельник в Гибралтарском проливе были обнаружены семь лодок, на борту которых находились 230 мигрантов, еще шесть лодок — в море Альборан (301 человек). Кроме того, 67 мигрантов были обнаружены в Гибралтарском проливе за утро вторника, передает РИА Новости.

Миграционный поток в Испанию в последние месяцы резко увеличился — эта страна опередила по числу нелегальных мигрантов, прибывающих к ее берегам, Италию. Если за весь 2017 год в Испанию по морю прибыли 22,1 тысячи мигрантов, то с 1 января этого года — более 25 тысяч человек, свидетельствуют данные Международной организации по миграции. Более 300 человек погибли или пропали без вести. Еще четыре тысячи человек пересекли границу по суше — в Сеуте и Мелилье, испанских анклавах на границе с Марокко.