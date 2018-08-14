Мастер педикюра отрывала клиенткам ногти, чтобы избавить от рака и диабета

Мастер-самоучка Елена Дзык ведет свой канал на YouTube уже пять лет и за это время набрала более 300 тысяч подписчиков. Почувствовав вкус популярности, женщина начала ездить по стране и обучать своих коллег искусству маникюра и педикюра. В антисанитарных условиях она полностью удаляла клиентам ногти на руках и ногах.

Людей методы Дзык ужаснули: на своих квартирных мастер-классах она бескомпромиссно и в нецензурных выражениях рассказывала ученикам, что стерилизовать инструменты можно с помощью кипятка, а ногти клиенткам можно удалять полностью, чтобы под ними не скапливались бактерии, приводящие к онкологии и диабету, передает 360tv.

Фото, появившиеся в Instagram, не для слабонервных. А о случае в Новосибирске не смогла промолчать сама модель горе-мастера.