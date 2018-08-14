Ученые нашли способ предсказывать смерть

Ученые Оклендского университета обнаружили связанные с циркадными ритмами — колебаниями интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи — молекулярные маркеры. По ним можно предсказать смерть плодовых мушек Drosophila melanogaster за несколько дней, говорится в научном докладе, опубликованном в Scientific Reports.

Ученым известно, что правильный суточный ритм увеличивает продолжительность жизни и уменьшает риск заболевания раком. В то же время нарушение биоритмов, наоборот, провоцирует развитие возрастных заболеваний. Также считается, что с возрастом у человека возникают сдвиги в циклах сон — бодрствование, передает 360tv.

Суточные колебания интенсивности биологических процессов связаны с работой множества взаимодействующих нервных клеток-осцилляторов. Они-то и формируют биологические часы организма. У человека за эти процессы отвечает передняя область гипоталамуса, а у плодовых мушек — кластер из приблизительно 150 нейронов.

Именно здесь у Drosophila melanogaster экспрессируются ключевые циркадные гены. Существуют также еще и периферийные осцилляторы. Ученые задались целью выяснить — обусловлено ли старение дефектами в центральных биологических часах или всему виной все же ослабление синхронизации периферийных систем.