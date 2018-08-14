Наводнение в Нью‐Джерси превратило машины в кучу металла. ВИДЕО

Масштабное наводнение в американском штате Нью-Джерси привело к тому, что потоки воды унесли новые машины из автосалона. Очевидец заснял произошедшее на видео, сообщил портал abc7NY.

В ролике видно около десятка машин, которые целой грудой скопились под мостом. Сильное течение с каждым разом приносит новый автомобиль, который врезается в образовавшуюся кучу, передает 360tv.

"О, бесплатные машины", — отметил один из интернет-пользователей в комментариях к видео.

"Миллионы долларов просто смыло водой. Невероятно", — добавил другой комментатор.

Вода также залила парковочную зону, подтопило несколько жилых домов и дворы. Отмечается, что один из автомобилей унесло в реку. Из-за непогоды спасателям не удалось выехать к месту ЧП на эвакуаторах. Ликвидировать последствия удара стихии будут лишь после того, как погода наладится.

Проливные дожди с грозами и сильным ветром обрушились 11 августа на северо-восток США. В некоторых городах пришлось отменить авиарейсы.