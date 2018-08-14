Правоохранители задержали 42-летнего мужчину на 72 часа за сутенерство. Подозреваемый выдавал себя за полицейского и попытался убедить 26-летнюю девушку заняться проституцией.
Инцидент произошел в начале августа. Девушка и подозреваемый общались через социальные сети и приложение VIBER, сообщает crimemoldova.
Мужчина представился сотрудником Центра по борьбе с торговлей людьми и сообщил девушке, что ведет два уголовных дела против нее. Он пообещал помочь ей, если она займется проституцией. Также он предложил девушке предоставлять сексуальные услуги другим клиентам за большие суммы денег.
Следствие установило, что мужчина родом из столицы, не является полицейским и ранее был судим за кражу и мошенничество.
Если подозреваемого признают виновным, ему грозит от 4 до 7 лет лишения свободы.
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