В Генуе из-под обломков обрушившегося моста извлекли первых пострадавших

Первых пострадавших извлекли из-под обломков автомобильного моста, обрушившегося днем во вторник в итальянской Генуе, сообщила представитель пожарной службы города.

По словам Амалии Тедески, крушение затронуло "по меньшей мере 20 транспортных средств", передает РИА Новости.

На место происшествия массово выехали спасатели и команды кинологов. Разбор завалов ведут 40 человек. Двоих пострадавших вытащили из упавшего автомобиля.

На переданной с места происшествия фотографии у моста отсутствует пролет длиной до двух сотен метров. Высота моста в месте обрушения составляла около сотни метров.

На место ЧП направляется министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли. Как написал он в своем Twitter, произошедшее выглядит как "чудовищная трагедия".