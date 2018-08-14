В торговом центре UNIC ограбили ювелирный магазин

Ювелирный бутик в торговом центре UNIC был ограблен в ночь с 13 на 14 августа. Грабители вынесли множество золотых изделий.

Пресс-секретарь столичной полиции Светлана Скрипник рассказала, что преступники проникли в торговый центр ночью, сообщает crimemoldova.



Сколько человек участвовало в ограблении, пока неизвестно.

Фото: 999.md



Правоохранителям предстоит изучить видео с камер наблюдения, расположенных в торговом центре.



Владельцу бутика предстоит оценить размер ущерба.



Возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.