Внимание, розыск: Мошенник взял 11,5 тысяч на стройматериалы и исчез

Полиция розыскивает мужчину, который взял 11,5 тысяч леев на покупку строительных материалов и исчез.

Под видом проведения ремонтных работ в квартире неизвестный взял у пострадавшей крупную сумму денег, а после пропал.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Если мужчину признают виновным, ему грозит штраф или от 2 до 6 лет лишения свободы.

Полиция просит всех, кто узнал подозреваемого сообщить по телефону 068416103 или 112.