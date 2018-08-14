Инженеры обучили двуногого робота "летящей походке"

Японские инженеры представили созданного ими двуногого робота, оснащенного квадрокоптером. Дрон в этой связке задает движение, а ноги робота самостоятельно подстраивают походку под скорость дрона, рассказали разработчики изданию IEEE Spectrum.

Двуногие роботы, как правило, нестабильны — это особенность их конструкции. Разработчикам приходится находить самые разные способы для поддержания их равновесия. Инженер Сюндзи Яманака и его коллеги из Токийского университета использовали для этого квадрокоптер. Дрон они закрепили над корпусом двуногого робота, передает 360tv.

Каждая нога робота состоит из двух сегментов. В каждом сочленении установлен сервомотор. Управляющий ногами робота алгоритм получает в качестве исходных данных скорость квадрокоптера. Затем система планирует движения ног таким образом, чтобы при контакте с землей скорость ноги была нулевой.