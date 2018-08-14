Во Франции свяжут самый большой рождественский свитер в мире

Книга рекордов Гиннеса может пополниться в декабре самым большим рождественским свитером, который планируют связать во Франции. Его создадут участницы клуба любительниц вязания в домах престарелых и организациях социальной помощи. Об этом 14 августа рассказала автор проекта Люсиль Картер.

"Мы попробуем поставить этот рекорд. Планируем связаться с представителями Книги рекордов Гиннеса, чтобы понять, какие требования нужно выполнить и попадаем ли мы под какую-то номинацию", — приводит слова Картер "РИА Новости".

Участники акции планируют связать свитер размером 8x5 м. Он будет состоять из сотен вязаных квадратов со стороной 30 см. Спереди на свитере будет изображена мордочка оленя с красным носом, пишет Известия.ru.

Собеседник агентства уточнила, что идея связать гигантский свитер возникла после конкурса на самый некрасивый свитер в 2017 году.

Картер отметила, что в настоящий момент рекорд самого большого свитера (45 м) принадлежит мастерам из Турции.