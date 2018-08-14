Ученые: Электронные сигареты гораздо опаснее обычных

Исследования учёного Дэвида Тикетта из Университета Бирмингема полностью опровергли результаты изучения общественного здравоохранения Англии. В 2015 году в результате исследований британские медики рассказали об отсутствии вреда от электронных сигарет, однако новые исследования доказывают, что электронные сигареты вредят здоровью сильнее табачных изделий, пишет Daily Mail.

Тикетт выяснил, что при частом курении во время разогревания ваты, пропитанной ароматической жидкостью, в лёгкие и ткани других органов начинают попадать пузырьки с канцерогенными химическими веществами и смолами. Учёные выяснили, что эти химические вещества могут вызвать тяжёлые хронические заболевания лёгких, включая хроническую обструктивную болезнь лёгких, что может привести к инвалидности и развитию онкологических заболеваний.

Исследователи отмечают, что бросать курить нужно с помощью других средств — терапевтических пластырей, никотиносодержащих конфет или других медицинских препаратов. Альтернативные средства для курения, по словам учёных, принесут больше вреда, чем пользы, передает life.ru.