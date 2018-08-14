В Москве 12-летняя два месяца жила в одиночестве после пропажи матери

Московская школьница в течение двух месяцев жила одна, после того как пропала её мать. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инспектор отдела по делам несовершеннолетних совершала обход жилого сектора и увидела беспризорную 12-летнюю девочку. Школьница рассказала, что с июня текущего года жила в одиночку, так как её мать ушла из дома и не вернулась, пишет life.ru.

Несовершеннолетнюю поместили в одну из столичных больниц. По факту исчезновения матери начата проверка. Также решается вопрос об определении школьницы в специальное учреждение для детей, лишившихся родителей.