"Одноклассники" запустили функцию групповых видеозвонков

В социальной сети "Одноклассники" появилась возможность совершать групповые голосовые и видеозвонки.

Как сообщает пресс-служба соцсети, благодаря собственной адаптивной технологии на базе искусственного интеллекта к групповой конференции могут подключаться до 100 человек. Для начала конференции нужно созвониться с одним собеседником, после чего просто добавлять новых пользователей из списка друзей, пишет Известия.ru.

Отмечается, что во время звонка видеопотоки распределяются между собеседниками в зависимости от их активности. Видео наилучшего качества будет показываться от того, кто говорит в данный момент. Видеопоток от предыдущего активного пользователя будет в более низком качестве. Если собеседников много, неактивные будут показываться в формате голосового звонка: как только они начнут говорить, видео с их камеры появится на экране звонка.

Групповые звонки доступны в веб-версии соцсети, а также в приложениях "Одноклассники" на iOS и Android. Ожидается, что в ближайшее время видеозвонки будут интегрированы с чатами, и собеседники смогут обмениваться файлами, фото и видео.