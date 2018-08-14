В социальной сети "Одноклассники" появилась возможность совершать групповые голосовые и видеозвонки.
Как сообщает пресс-служба соцсети, благодаря собственной адаптивной технологии на базе искусственного интеллекта к групповой конференции могут подключаться до 100 человек. Для начала конференции нужно созвониться с одним собеседником, после чего просто добавлять новых пользователей из списка друзей, пишет Известия.ru.
Отмечается, что во время звонка видеопотоки распределяются между собеседниками в зависимости от их активности. Видео наилучшего качества будет показываться от того, кто говорит в данный момент. Видеопоток от предыдущего активного пользователя будет в более низком качестве. Если собеседников много, неактивные будут показываться в формате голосового звонка: как только они начнут говорить, видео с их камеры появится на экране звонка.
Групповые звонки доступны в веб-версии соцсети, а также в приложениях "Одноклассники" на iOS и Android. Ожидается, что в ближайшее время видеозвонки будут интегрированы с чатами, и собеседники смогут обмениваться файлами, фото и видео.
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