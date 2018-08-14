В Лондоне частично сняли оцепление вокруг парламента, где произошел теракт

Полиция Лондона частично сняла оцепление вокруг парламента, где утром произошел наезд автомобилей на пешеходов и велосипедистов, расцененный полицией как теракт.

"Мы снимаем оцепление широкого периметра, благодарим за ваше терпение и понимание", — говорится в заявлении правоохранителей в Twitter. Отмечается, что место самого инцидента, а также участок Абингдон-стрит останутся перекрытыми.



Во вторник утром автомобиль врезался в ограждение у здания парламента в Лондоне. Как сообщили в полиции, перед этим автомобиль наехал на нескольких пешеходов и велосипедистов. Всего пострадали три человека. Водитель был арестован, передает РИА Новости.

Позже СМИ со ссылкой на источники сообщили, что арестованному мужчине около 30 лет, он является выходцем из региона Мидлендс в центральной части Англии.