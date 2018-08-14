Автор "Игры престолов" объяснил причину убийства главных героев

Американский писатель Джордж Мартин, объяснил, почему он убивает главных персонажей своей саги "Песнь льда и пламени", по которой снят культовый сериал "Игра престолов".

В эфире телеканала PBS Мартин объяснил, что на подобных подход его вдохновил автор "Властелина колец" Джон Толкин, когда "убил" Гендальфа в одной из своих книг. По его словам, после убийства одного из центральных персонажей книги напряжение читателя многократно возрастает, передает Известия.ru.

"Я даже не могу описать, как меня это потрясло в 13 лет. Нельзя убить Гэндальфа. Ведь Конан не умирает в книгах о Конане. А Толкин просто нарушил это правило, и за это я буду вечно его любить", — сказал Мартин.

"Игра престолов" стал популярным благодаря неожиданным поворотам сюжета, включая гибель главных героев. Как подсчитали СМИ, за семь сезонов погибли более сотни персонажей, включая главных героев.