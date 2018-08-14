Названы цены всех новых iPhone

Аналитик компании Trend Force назвал предположительные цены трёх новых iPhone. По его мнению, обновлённый iPhone X будет дешевле предшественника, самым дорогим девайсом станет iPhone X Plus.

Стоимость iPhone X 2018 года с диагональю экрана 5,8 дюйма составит от $899 до $949. iPhone X Plus на 6,5 дюйма будет стоить $999. Напомним, стартовая стоимость iPhone X в ноябре 2017-го составляла также $999.

Бюджетная версия с ЖК-экраном будет стоить от $699 до $749. По мнению аналитика, это будет самая продаваемая модель среди iPhone 2018 года. В целом Trend Force ожидает 83–88 миллионов проданных экземпляров всех трёх моделей до конца года, сообщает life.ru.

Презентация новых iPhone состоится в сентябре 2018 года. Там Apple должна показать три новые модели, а также объявить о выходе беспроводной зарядки AirPower.