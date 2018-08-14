Аномальная жара к 2050 году установится в тысячи городах

К 2050 году изменение климата вызовет повышение средней температуры воздуха до +35 градусов в 970 крупных городах мира. Как сообщает The Guardian, сейчас такая температура уже зафиксирована в 354 городах.

Согласно исследованию, к 2050 году количество городских жителей, которые подвергнутся воздействию экстремальной жары, увеличится в восемь раз - до 1,6 миллиарда человек, пишет Корреспондент.

"Вопрос, как охлаждать население теперь занимает приоритетное место в политической и научной повестке дня", - отметил профессор университета Пердью Дэв Ниеги.

В 2018 году в Чино, который находится в 50 километрах от Лос-Анджелеса, уже зафиксировано +48,9 градусов, Сиднее +47 градусов.

Ученые предполагают, что Франция может легко преодолеть отметку +50 градусов к концу века.

Они прогнозируют, что австралийские города достигнут этой температуры значительно раньше.

В Кувейте прогнозируется до +60 градусов.

"Жарко, как в доменной печи, ты буквально чувствуешь опасность для жизни и апокалипсис", - отметил профессор Мельбурнского университета Найджел Таппер, комментируя температуру +48 градусов.