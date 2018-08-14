Билеты на поезд Кишинев-Яссы подешевеют

Билеты на поезд в Яссы (Румыния) подешевеют, а поезд будет курсировать три раза в неделю вместо двух.

Так, стоимость билета в вагон третьего класса составит 90 леев (на 42 лея меньше), второго класса – 100 леев (сейчас – 148), повышенной комфортности – 130 леев. Новые цены вступят в силу 24 августа, билеты также можно приобрести онлайн на сайте www.cfm.md.

Кроме того, поезд Кишинэу-Сокола (Яссы) будет курсировать три раза в неделю по пятницам, субботам и воскресеньям. Отправление с железнодорожного вокзала Кишинэу – в 06:16, прибытие в Сокола в 10:15; обратный путь: отправление из Сокола 17:42, прибытие в Кишинэу в 21:36. Время в пути сокращено на 20 минут. По новому графику поезд (с кондиционером и бесплатным wi-fi ) будет ходить начиная с 27 августа, передает Молдпрес.