Ремонт прилегающего к автовокзалу участка улицы Штефан чел Маре начали в апреле. Завершить работы должны были 17 июня. Подрядчик говорит, что сроки нарушены из-за нехватки стройматериалов.
Глава Управления коммунального хозяйства мэрии Бельц Вячеслав Зинковский от комментариев отказался. На смогла объяснить причины отставания в сроках и глава Управления капитального строительства Лариса Брагарь. Хотя именно ее предприятие отвечает за ремонт. Всего на восстановление дороги выделили более 11 миллионов леев.