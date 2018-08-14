Обещали закончить к 10 августа: В Бельцах до сих пор не отремонтировали дорогу в районе автовокзала

В Бельцах до сих пор не закончили ремонт дороги в районе автовокзала. Хотя ранее власти обещали, что улицу откроют до 10 августа.

Ремонт прилегающего к автовокзалу участка улицы Штефан чел Маре начали в апреле. Завершить работы должны были 17 июня. Подрядчик говорит, что сроки нарушены из-за нехватки стройматериалов. Глава Управления коммунального хозяйства мэрии Бельц Вячеслав Зинковский от комментариев отказался. На смогла объяснить причины отставания в сроках и глава Управления капитального строительства Лариса Брагарь. Хотя именно ее предприятие отвечает за ремонт. Всего на восстановление дороги выделили более 11 миллионов леев.

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