Невыносимая жара в Молдове: по всей стране установили палатки первой помощи

Генеральная инспекция чрезвычайных ситуаций установила по стране палатки первой помощи. Их оборудовали в Кишиневе, Бельцах, Кагуле и Комрате. Работают они с 11 утра и до шести вечера. В палатках желающие могут выпить воды, отдохнуть и измерить давление.

Вплоть до 16 августа в центральных и южных районах действует желтый код метеоопасности в связи с жарой.

"В последние пять лет в это время регистрировали 33 градуса. В 2013 было даже 39. Рекордно жаркой была погода в 2012, тогда на фэлештсткой метеостанции термометры показывали свыше 42-ух градусов", - сказал метеоролог Геннадий Рошка.

Врачи призывают граждан не выходить на улицу в солнцепек, пить больше воды и носить светлую одежду.