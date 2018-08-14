Власти назвали причину обрушения моста в Генуе

Причиной обрушения автомобильного моста на автостраде А10 в итальянской Генуе стали серьезные недостатки в текущем обслуживании данного инфраструктурного объекта, о конкретных ответственных говорить пока рано, заявил министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли.

"Как гражданину Италии, мне весьма прискорбно констатировать, что для текущего обслуживания делается недостаточно, и происшедшее, к сожалению, свидетельствует об этом", — заявил он первому каналу гостелевидения Италии Rai.

"Подобные трагедии не должны происходить в такой цивилизованной стране, как Италия. Техобслуживание должно быть прежде всего. Тот, кто будет признан ответственным (за произошедшее), должен заплатить полностью. Но пока об этом говорить совершенно преждевременно", — подчеркнул министр.

Тонинелли исключил также, что обрушение моста могло быть связано с работами, проводившимися на этом объекте в последнее время.

Ранее компания Autostrade per l'Italia которая занимается управлением и содержанием автодорог страны, распространила официальное сообщение, в котором указывалось, что на мосту в Генуе велись ремонтные работы. "На данной конструкции, созданной в 1960-е годы, проводились работы по укреплению перекрытия виадука", — говорилось в нем. Компания подчеркнула, что "все работы и состояние виадука находились под постоянным наблюдением и контролем со стороны дирекции в Генуе". Глава Autostrade per l'Italia Джованни Кастеллуччи опроверг информацию о том, что мост находился в опасном состоянии, пишет РИА Новости.

Пользователи итальянских социальных сетей утверждают, что мост в Генуе неоднократно ремонтировался. По сообщениям местных СМИ, его последняя реконструкция была проведена в 2016 году.

По информации замминистра транспорта и инфраструктуры Италии Эдоардо Рикси, число погибших при обрушении моста в Генуе во вторник составило 22 человека. Глава национальной службы Гражданской обороны Анджело Боррелли сообщил, что как минимум 10 человек числятся сейчас пропавшими без вести, а 13 граждан получили ранения.