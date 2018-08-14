Вспышка кори в Молдове: число заболевших достигло 40

В случае 20 детей, которые заболели корью в детском лагере в селе Морений Ной района Унгень, лабораторные анализы подтвердили наличие вируса. Исследование 20 других подозрительных случаев продолжается. Первоначально сообщалось о 27 заболевших корью детях, но их число достигло 40.

Национальное агентство общественного здоровья сообщает, что в 20 подтвержденных случаях речь диет о детях в возрасте от двух до 14 лет. Дети происходят из сел Бешгез, Копчак и Казаклия из района Чадыр-Лунга, а так же из Кайраклия района Тараклия, а так же из населенных пунктов Шиковэц и Морений Ной района Унгень, передает IPN.



Из 40 случаев (подозрительных и подтвержденных), в 25 вирус выявлен в активной форме. Только трое детей были вакцинированы с одной дозой вакцины.



НАОЗ отмечает, что основными причинами быстрого распространения инфекции стал прием детей с явными признаками заболевания в коллектив, а так же близкий контакт в течение трех дней здоровых детей с больным ребенком в лагере. Кроме того, речь идет о несвоевременной изоляции детей с признаками болезни, несвоевременном обращении за медицинской помощью, а также отказ родителей от вакцинации детей по религиозным причинам.



Ранее Центр общественного здоровья Комрата констатировал, что корь была привезена из города Белград Одесской области Украины несколькими детьми, которые гостили там у родственников. Впоследствии эти дети, вместе с родителями, а так же с другими семьями с детьми, находились в лагере в Морений Ной.



Корь-это острая вирусная инфекция, очень заразная, характеризуется высокой температурой, кашлем, насморком, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и сыпью кожных покровов. Болезнь опасна из-за осложнений, которые могут развиваться, таких как: дыхательная недостаточность, энцефалит. С осени 2016 года из-за кори десятки детей умерли в Украине и Румынии.



Корь можно предотвратить только с помощью вакцинации. Плановая вакцинация проводится в возрасте 12 месяцев, 7 и 15 лет. Лица, которые небыли вакцинированы в детском возрасте, могут быть вакцинированы при обращении в учреждения первичной медицинской помощи.