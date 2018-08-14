Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что жертвами крушения моста в Генуе стали около 30 человек.
"К сожалению, около 30 человек погибли, многие раненые находятся в тяжелом состоянии", — заявил Сальвини.
По его словам, необходимо окончательно установить ответственных за это "неприемлемое несчастье", передает РИА Новости.
Мост через реку, соединяющий две части Генуи, обрушился во вторник около полудня. Он был построен в 1960-х годах. По сообщениям местных СМИ, последняя реконструкция моста, который по своей конструкции напоминает Бруклинский мост в Нью-Йорке, была проведена в 2016 году. На переданной с места происшествия фотографии у моста отсутствует пролет длиной до 200 метров. В регионе стоит сильная непогода.
Как заявил президент области Лигурия Джованни Тоти, в результате катастрофы погибли по меньшей мере 20 человек, и их число существенно вырастет.
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