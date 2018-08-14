Четверо молдавских граждан пострадали на стройке в Санкт-Петербурге

Пятеро рабочих, из которых четверо граждане Молдовы, пострадали при обрушении строительных лесов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МЧС.

Инцидент произошел 14 августа рядом с домом № 8 по Гражданской улице 1896 года постройки в Адмиралтейском районе города, сообщает телеканал «360». Обрушение лесов с четвертого по первый этажи произошло в ходе осмотра фасада здания, в котором идет капитальный ремонт. Пятерым пострадавшим в результате случившегося рабочим оказывается медицинская помощь, спасатели разбирают завалы, передает Известия.ru.

Данных о погибших нет, однако состояние нескольких пострадавших оценивается как тяжелое. Один из пострадавших россиянин, остальные четверо — граждане Молдовы, сообщает Федеральное агентство новостей. На месте ЧП работают семь бригад скорой помощи, сотрудники полиции и МЧС.

Причиной инцидента послужило нарушение правил техники безопасности со стороны подрядной организации ООО «Альтернатива», что повлечет за собой в их отношении штрафные санкции. Фонд капремонта также начал проверку по всем адресам, где установлены строительные леса и ведутся работы по капитальному ремонту.