Сотрудники бюджетной сферы могут получить мини-каникулы в конце августа

Руководство Национальной конфедерации профсоюзов обратилось к премьер-министру Павлу Филипу с просьбой объявить 28, 29 и 30 августа выходными днями.

- Это связано большей частью с тем, что заканчивается летний период года, когда многие работники хотят уйти в маленький отпуск, - говорится в обращении Национальной конфедерации профсоюзов.

Ведомство считает, что его просьба также связана со сниженной продуктивностью труда в это время.- В другом контексте стоит отметить, что продуктивность труда будет существенно ниже в эти три рабочих дня, - отметили лидеры профсоюзов. Согласно Трудовому кодексу, у работников 13 праздничных нерабочих дней в году, пишет allmoldova.com.