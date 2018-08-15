Павел Филип о программе Prima Casa: Наша молодежь должна воспитывать детей дома

262 молодых людей купили жильё по госпрограмме Prima Casa. Премьер Павел Филип надеется, что в том числе за счёт этого проекта, молодое поколение построит своё будущее дома в Республике Молдова.

"Уже 262 молодых человека или семей решили остаться дома и строить будущее здесь - в Республике Молдова. Из них 14 воспользовались компенсациями для работников бюджетной сферы, которым государство выплачивает половину стоимости жилья. А семьям с детьми правительство заплатит от 10% до 100% от цены жилья. Мы хотим, чтобы наша молодёжь растила детей дома, оставалась здесь работать, жить и развивать страну",- написал Павел Филип в Facebook.

Напомним, Prima Casa 2 - нацелен на бюджетников, которым государство выплачивает половину от стоимости купленного в ипотеку жилья, цена которого не превышает 600 тысяч леев. Вторую половину и проценты оплачивают сами участники программы. Кредит выделяется максимум на 25 лет.

А программа Prima Casa 3 направлена на семей с детьми. Участвовать в ней могут как бюджетники, так и работники частного сектора.