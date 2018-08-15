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Около 20 тонн молдавских яблок не пустили на российский рынок
// фото: Flickr
10:14, 15 Aug 2018
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20 тонн молдавских яблок не пустили в Россию. Представители Россельхознадзора во время проверки продукции на КПП Крупец в Курской области выявили в плодах карантинный объект - восточную плодожорку.

В соответствии с правилами фитосанитарной службы, зараженную продукцию запретили к ввозу на территорию России.
В прошлом году по этой же причине в Молдову вернули около 200 тонн яблок и слив.




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