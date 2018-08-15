Ремонт автовокзала в Басарабяска обошелся в 33 тысячи леев

Автовокзал в городе Басарабяска открылся после ремонта. Как уточнили в ГП "Автовокзалы и автостанции", расходы на ремонт и обустройство составили около 33 тыс. леев (зал ожидания, санитарный блок и кассы). Планируется отремонтировать и перроны, на это потребуется около 100 тыс. леев.

На открытии отремонтированного вокзала сегодня побывал министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич. "В мае, когда я побывал на так называемом автовокзале в Басарабяске, то увидел, что люди ждут на дороге: не были обустроены помещения для ожидания. Проведенный ремонт – пример хорошего сотрудничества госпредприятий "Железная дорога Молдовы" и "Автовокзалы и автостанции", созданы соответствующие условия: зал ожидания с кондиционируемым воздухом и санитарный блок", - сказал Габурич.

Филиал в городе Басарабяска обслуживает 45 маршрутов. По данным Минэкономики, в прошлом году услугами этого автовокзала воспользовались более 71 тыс. пассажиров, продано билетов на 2,17 млн леев, передает Молдпрес.