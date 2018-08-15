Трагедия в Генуе: число жертв обрушения моста продолжает рости

Число погибших при обрушении автомобильного моста в Генуе возросло до 35 человек, сообщила в среду утром префектура этого североитальянского города.

В числе погибших — трое детей: 8-летний мальчик и два подростка в возрасте 12 и 13 лет. Шестнадцать человек получили серьезные ранения. По информации префектуры, число жертв пока не окончательное, поскольку поисково-спасательные работы на месте трагедии продолжаются. Минувшей ночью пожарные извлекли из-под завалов тела еще троих погибших, сообщает РИА Новости.

Во вторник источники в пожарной службе Италии, представители которой работают на месте обрушения, сообщили о 35 жертвах. Затем это число было скорректировано: в ночь на среду представители МВД сообщили о 32 погибших. В Генуе объявлен двухдневный траур.







