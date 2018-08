В ролике видно, как мужчина перелазит через ограждение, осторожно подходит к бегемоту и шлепает его, после чего убегает обратно и прыгает от радости.

В вольере в момент инцидента находились два бегемота - четырехлетняя Рози и ее мать Мара.

Сотрудники зоопарка узнали о произошедшем из видео, опубликованном в интернете. Мужчину могут обвинить в незаконном проникновении в вольер, пишет Корреспондент.

