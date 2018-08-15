Безработный отец распечатал миллионы на принтере на лечение дочери

Житель китайской провинции Аньхой с помощью отца наладил производство фальшивых денег, чтобы оплатить лечение ребенка. Об этом сообщает South China Morning Post.

Безработного выдали крупные покупки, которые он стал совершать. Придя к нему домой, чтобы выяснить источник доходов, полицейские обнаружили три работающих принтера, машину для нанесения позолоты и 2,5 миллиона поддельных юаней, пишет lenta.ru.

26-летний мужчина объяснил, что стал фальшивомонетчиком, потому что нуждался в деньгах на лечение дочери. Он нашел описание технологии в интернете, купил оборудование для экспериментов и сосредоточился на улучшении качества подделки, пока его 46-летний отец взял на себя печать и сбыт.

Изготовленные купюры не тратили, а продавали на порядок дешевле номинальной стоимости. За банкноту достоинством 100 юаней брали 8 юаней. При обыске в квартире нашли 240 тысяч юаней, которые были заработаны таким образом.

Обоих фальшивомонетчиков задержали, а поддельные деньги конфисковали.