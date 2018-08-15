Была не в настроении: В США школьница задушила племянника, просившего поиграть

16-летней Дженни Бансом предъявили обвинения в убийстве собственного племянника, семилетнего Джордана Вонга. Об этом сообщает ABC7 Denver.

Как отмечается, Бансом и Вонг проживали в одном доме. Девушка рассказала, что была в плохом настроении после ссоры с подругой. К ней в комнату пришёл племянник, который хотел поиграть с ней в видеоигры. Мальчик расстроился, так как тётя отказалась играть, и он лёг на её кровать, передает life.ru.

Девушка столкнула его, ударила по лицу, и он начал плакать. Тогда она положила руку на его рот и закрыла нос. Джордан в течение нескольких минут сопротивлялся. Когда племянник перестал двигаться, Бронсон убрала его тело под кровать и позвонила подруге с новостью о том, что убила мальчика.

Её подруга посоветовала обернуть тело в одеяло и спрятать в один из шкафов в комнате. Она прислушалась к совету, не сказав ничего родственникам. Будут ли предъявлены обвинения подруге обвиняемой, пока не известно.

О пропаже шестилетнего ребёнка сообщили его родители вечером 6 августа, а тело было обнаружено на следующий день.