В Киргизии госпитализировали 12 человек с подозрением на сибирскую язву

Двенадцать человек госпитализированы в Кара-Кульджинском районе Киргизии с подозрением на сибирскую язву, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь Минздрава Жылдыз Айгерчинова.

В июне в Базар-Коргонском районе на юге Киргизии сибирская язва была выявлена у 11 человек, которые принимали участие в разделке туши заболевшего животного. Всего за последние 10 лет в Киргизии были выявлены 190 случаев инфицирования людей сибирской язвой, среди них ни одного случая запущенной или тяжелой формы болезни, пишет РИА Новости.

"С подозрением на сибирскую язву в Кара-Кульджинскую территориальную больницу госпитализированы 12 человек, у них взяты пробы, пока лабораторного подтверждения нет", — сказала Айгерчинова. По ее словам, всем госпитализированным назначено профилактическое лечение.

По предварительным данным Минздрава, все госпитализированные участвовали в забое заболевшей коровы, а затем поделили мясо животного.

Сибирская язва является острым инфекционным заболеванием, которое в случае неоказания своевременной помощи может закончиться летальным исходом. Передается человеку через мясо инфицированных животных и продукты их переработки — шкуры, кожу и так далее. От человека к человеку инфекция не передается. На территории Киргизии находится сотни природных очагов сибирской язвы, споры которой содержатся в почве и передаются животным с травой. Несмотря на проводимую информационную работу, в селах часто практикуется непозволительная практика самовольного забоя больного скота и раздача мяса.





