На месте крушения похищенного в США самолета нашли останки угонщика

Судмедэксперты подтвердили, что человеческие останки, найденные на месте крушения похищенного из международного аэропорта Сиэтла самолета, принадлежат его угонщику 29-летнему Ричарду Расселу, сообщает телеканал Fox News.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФБР обнаружили бортовой самописец и человеческие останки на месте крушения угнанного самолета, пишет РИА Новости.

По данным телеканала, ФБР все еще ведет работы на месте крушения, однако в ведомстве заявили, что нет оснований полагать, что в самолете находились еще люди.

Ранее сообщалось, что сотрудник авиакомпании Horizon Air произвел несанкционированный вылет самолета из аэропорта Сиэтла Такома. Пассажиров в самолете не было. Как сообщил офис шерифа, инцидент не связан с терроризмом, угон воздушного судна совершил мужчина с суицидальными намерениями. По данным СМИ, он не обладал необходимыми знаниями о том, как совершить посадку, и действовал в одиночку. Во время полета самолет сопровождали истребители F-15. Лайнер разбился на юге залива Пьюджет.







