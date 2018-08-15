Более 300 священников штата Пенсильвания обвинили в педофилии

В США по итогам двухлетнего расследования опубликован доклад, согласно которому более 300 священников епархий штата Пенсильвания совершили надругательства над более чем 1 тыс. несовершеннолетних. Документ охватывает период с 1950-х годов до наших дней.

При этом коллегия присяжных считает, что реальное число пострадавших детей гораздо больше, так как высокопоставленные представители церкви в штате, а также ее руководство на уровне Ватикана знали о случаях насилия и систематически покрывали членов духовенства, сообщает Известия.ru со ссылкой на телекомпанию NBC.

Двум фигурантам доклада уже предъявили официальные обвинения в надругательстве над малолетними детьми. Однако в большинстве случаев возбудить уголовные дела в отношении священников либо невозможно из-за истечения срока давности, либо их защищает церковь. Так, епископ Питсбургской епархии недавно заявил, что несколько священников до сих пор находятся в служении, так как епархия сочла обвинения против них необоснованными.