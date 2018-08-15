Дания построит на границе с Германией забор для защиты своих свиней

Министерство охраны окружающей среды Дании окончательно одобрило проект строительства барьера на границе с Германией. Таким образом власти страны хотят остановить распространение африканской чумы свиней (АЧС).

Стоимость проекта оценивается в €11 млн, сообщает Deutcshe Welle. Забор пройдет по линии разграничения от Ваттового моря до фьорда Фленсбург. Завершить строительство планируется к концу 2019 года, передает Известия.ru.

Издание отмечает, что экспорт свинины — важная статья датского сельского хозяйства и желание защититься от АЧС понятно, но строительство забора не имеет смысла. Случаи заражения зарегистрированы в нескольких странах ЕС, но Германия в их число не входит. Дикие кабаны, которых подозревают в переносе вируса, практически не водятся на западе, а с востока могут перебраться в Данию вплавь, там, где забор установить невозможно. При этом экологи опасаются, что сооружение нарушит процессы миграции других диких животных и птиц.