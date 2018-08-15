ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.

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