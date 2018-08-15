Сеул надеется на объединение железных дорог с Пхеньяном

Сеул планирует и дальше стремиться к тому, чтобы объединить железные и автомобильные дороги между КНДР и Южной Кореей до конца 2018 года. С таким заявлением выступил президент республики Мун Чжэ Ин.

По его словам, Южная Корея намерена создать железнодорожное сообщество Северо-Восточной Азии вокруг двух Корей. Также в сообщество войдут Россия, США, Япония, Монголия и Китай, пишет агентство "Ренхап".

Кроме того, Мун Чжэ Ин нацелен на создание единого экономического кластера общества и обеспечение свободы передвижения на Корейском полуострове, передает Известия.ru.

Последнее президент планирует ввести ради развития и выживания, а также назвал подобное объединение настоящим избавлением для лидеров стран и обещанием всему остальному миру. Также президент Южной Кореи выразил надежду на завершение денуклеаризации КНДР и реализацию соответствующих мер США.

13 августа стало известно, что в ходе переговоров высокого уровня была достигнута договоренность о проведении следующей встречи лидеров Северной и Южной Кореи в сентябре в Пхеньяне.

27 апреля главы двух Корей впервые за более чем 10 лет встретились в демилитаризованной зоне Пханмунджом. Был достигнут ряд договоренностей, в том числе об объединении семей.