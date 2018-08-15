Ученые представили робота-помощника для детей с аутизмом

Исследователи из Люксембургского университета представили гуманоидного робота-помощника QTrobot, который предназначен для терапии детей с расстройствами аутистического спектра.

Как пишет IEEE Spectrum, робот служит посредником в обучении и играх детей с психотерапевтом, ослабляя возможные негативные последствия социального взаимодействия, которые наблюдаются при расстройствах аутистического спектра с самого раннего возраста.

Разработчики предполагают, что использование робота-посредника может помочь детям избавиться от психологического дискомфорта. QTrobot общается словами, жестами и выражениями лица. С его помощью, в том числе, можно обучить ребенка распознавать эмоции, передает Известия.ru.

Отмечается, что робот появился довольно давно, однако только сейчас была проверена его эффективность с помощью исследования. Ученые сравнили терапевтический сеанс 15 мальчиков (от четырех до 14 лет) с аутизмом с роботом и с врачом и выяснили, что дети уделяют роботу больше внимания: в среднем они смотрели на него в два раза дольше.