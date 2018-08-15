Стала известна личность виновника теракта в Лондоне

Стала известна личность мужчины, совершившего теракт возле здания британского парламента в Лондоне. Им оказался получивший британское гражданство иммигрант из Судана Салих Хатер.

Как сообщает газета Daily Mail, 29-летний Салих Хатер был известен полиции графства Уэст-Мидлендс. Вечером 13 августа он покинул свою квартиру в Бирмингеме и прибыл в Лондон, где несколько часов объезжал туристические маршруты в центре города.

Автомобиль врезался в ограждение у британского парламента ранним утром 14 августа, задев нескольких пешеходов. В результате пострадали два человека. Скотленд-Ярд квалифицировал произошедшее как теракт, заявил глава контртеррористического подразделения полиции Нил Басу, пишет Известия.ru.

Водитель, арестованный 14 августа после теракта в Лондоне, отказался сотрудничать с полицией. Правоохранители пока не выяснили его мотивы.