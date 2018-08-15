В Киеве открыли кафе с обнаженными официантами

В Киеве открыли первое в стране арт-кафе с сексуально-образовательной направленностью. Об этом пишет Информатор.

Среди ключевых особенностей заведения: романтическая музыка, сексуальное название блюд и картины сексуальной тематики на стенах, передает Корреспондент.

Кроме того, интимную атмосферу создают приглушенный свет и свечи.

Главной "фишкой" заведения являются полуобнаженные официанты. Каждый вторник с 11 часов утра девушка-официантка топлес подает гостям кофе. Позднее к ней также должен присоединиться мужчина, который будет работать с голым торсом.

Кроме того, по средам в кафе проходят бранчи с сексологами, на которых посетители могут обсудить сексуальные темы с профессионалом.