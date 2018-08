Запечатленный на фото зеленый грузовик, принадлежащий сети супермаркетов Basko, остановился в паре метров от пропасти. Фотография попала на сайты многих СМИ, при этом о судьбе водителя грузовика и возможных пассажиров не сообщается, пишет Известия.ru.

This is what happens when you are the luckiest person in the world and you didn't realize it before. #Genova #pontemorandi pic.twitter.com/pBWU7QIgF0