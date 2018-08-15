В интернете набирает популярность фотография грузовика на краю обрушившегося моста в итальянской Генуе. По мнению пользователей соцсетей, кадр является одним из символов трагедии.
Запечатленный на фото зеленый грузовик, принадлежащий сети супермаркетов Basko, остановился в паре метров от пропасти. Фотография попала на сайты многих СМИ, при этом о судьбе водителя грузовика и возможных пассажиров не сообщается, пишет Известия.ru.
This is what happens when you are the luckiest person in the world and you didn't realize it before. #Genova #pontemorandi pic.twitter.com/pBWU7QIgF0— Alessia (@alessiadaniele8) August 14, 2018
Конструкция, построенная в 1960-х годах, обрушилась во время ремонтных работ утром 14 августа. По мосту в этот момент проезжали 35 легковых автомобилей и три грузовика. По данным итальянских властей, в результате ЧП погибли более 30 человека, еще 16 получили ранения.
Организация Autostrade per l'Italia, обслуживающая дорожную инфраструктуру Италии, заявила, что обрушение произошло во время ремонтных работ по укреплению перекрытия объекта. Позже министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли исключил, что мост мог рухнуть из-за проведения работ, и сослался на серьезные недостатки в текущем обслуживании конструкции.
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