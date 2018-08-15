В столице задержали мужчину по подозрению в ограблении

В Кишиневе задержали 36-летнего мужчину, которого подозревают в ограблении. По данным полиции, в ночь на шестое августа он напал на Буюканах на 56-летнего мужчину и забрал у него 900 леев.

Установлено, что это уже не первое правонарушение задержанного. Ранее на него уже заводили уголовные дела за подобные преступления в Каушанах.

Если мужчину признают виновным, ему грозит до семи лет тюрьмы.