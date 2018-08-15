Ученые обнаружили ген-"зомби", защищающий от рака

Ученые из Чикаго определили, что псевдоген LIF6 у слонов не является бесполезным. Он может устранять пораженные клетки организма, не давая развиваться раку. Об этом сообщает Phys.org.

Раньше ученые считали ген LIF6 нефункциональным "зомби"-геном. Но оказалось, что он способен "оживать" и отвечать за кодирование белка, уничтожающего митохондрии, передает Корреспондент.

Не смотря на то, что у слонов количество клеток значительно больше, чем у человека, заболеваемость раком у них только пять процентов тогда, как у людей 17%.

У слонов есть восемь LIF-генов, но только LIF6 с помощью другого гена р53 может становиться функционирующим.