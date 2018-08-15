Американец снял на дороге "летающую тарелку". ВИДЕО

В американском городе Джефферсонвилл водитель снял на видео необычное транспортное средство, напоминающее летающую тарелку.

Оно ехало по дороге, а за рулем находился человек в маске инопланетянина. Ролик был опубликован на YouTube-канале ViralHog, пишет Корреспондент.

Транспортное средство, по всей видимости, является самодельным. Оно выполнено в стилистике 60-х город, компактное и небыстрое. В основу его положен квадроцикл или газонокосилка.

На корпусе расположены вентиляционные отверстия, а также бутафорные гарпуны. Маловероятно, что оно отвечает требованиям безопасности для передвижения по дороге.