Возникает, зависть к могучим передовым и экономически успешным странам, типа Туркмении или Узбекистана, с толком распорядившимися советским наследством.
Особенную зависть вызывает древняя, а ныне наиболее быстро растущая Узбекия, поскольку в Туркмении уже как год ввели талоны на питание, пишет tv-journal.
На днях аналитическая группа Focus Economics составила рейтинг самых бедных стран мира 2018-2022, первая десятка выглядит так
Годовой доход на душу узбекского населения в 2018 году составляет 1025 долларов. Если ныне годовой доход 1000 долларов, неужели советский доход в Узбекистане был в 3 раза меньше. Или что не так с подсчетами ВВП. Я понимаю, что уровень жизни в прибалтике был выше чем в России, витрина советского социализма, даже если мы росли с одинаковой скоростью, то этот разрыв должен был остаться. На нефть, у прибалтики были европейские дотации в четверть бюджета. Но Беларусь растет чуть ли не вдвое быстрей России, исходная точка уровня жизни у них была почти одинаковой. Так какого черта они тогда живут бедней?
И хоть этот список топ-10 самых бедных стран, почему то не включает Бурунди, Центрально-африканскую Республику, Южный Судан, Малави, Мадагаскар и Афганистан, которые перечислены в других рейтингах, включая МВФ. А включает только 127 стран. Позиции постсоветских государств довольно печальны. Я вырезал первые 40 беднейших и постсоветские страны. Так понимаю, что цифры даны в долларах без учета покупательной способности.
Что самое удивительное в исследовании говорится следущее: The winner for GDP per capita growth from 2016, the latest confirmed data, and our forecast for 2018 is Moldova with a projected 36% increase in per capita growth, or in USD terms, USD 691 per head.
Победитель этого рейтинга, самая быстрорастущая экономика мира 2016-2018 Молдова, она увеличила ВВП на 691 доллар на человека.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Смело назначайте свидания.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Вероятно получение премии.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Повысится Ваша деловая активность.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Вас будут волновать вопросы материального характера. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Будьте осторожнее с бытовой химией.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Возможны приятные приключения. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. В голову придут плодотворные идеи.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. В первой половине дня возможны нарушения планов.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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