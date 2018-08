Молдова. Самая быстрорастущая экономика мира в 2016-2018 годах

Возникает, зависть к могучим передовым и экономически успешным странам, типа Туркмении или Узбекистана, с толком распорядившимися советским наследством.

Особенную зависть вызывает древняя, а ныне наиболее быстро растущая Узбекия, поскольку в Туркмении уже как год ввели талоны на питание, пишет tv-journal.

На днях аналитическая группа Focus Economics составила рейтинг самых бедных стран мира 2018-2022, первая десятка выглядит так

Годовой доход на душу узбекского населения в 2018 году составляет 1025 долларов. Если ныне годовой доход 1000 долларов, неужели советский доход в Узбекистане был в 3 раза меньше. Или что не так с подсчетами ВВП. Я понимаю, что уровень жизни в прибалтике был выше чем в России, витрина советского социализма, даже если мы росли с одинаковой скоростью, то этот разрыв должен был остаться. На нефть, у прибалтики были европейские дотации в четверть бюджета. Но Беларусь растет чуть ли не вдвое быстрей России, исходная точка уровня жизни у них была почти одинаковой. Так какого черта они тогда живут бедней?

И хоть этот список топ-10 самых бедных стран, почему то не включает Бурунди, Центрально-африканскую Республику, Южный Судан, Малави, Мадагаскар и Афганистан, которые перечислены в других рейтингах, включая МВФ. А включает только 127 стран. Позиции постсоветских государств довольно печальны. Я вырезал первые 40 беднейших и постсоветские страны. Так понимаю, что цифры даны в долларах без учета покупательной способности.

Что самое удивительное в исследовании говорится следущее: The winner for GDP per capita growth from 2016, the latest confirmed data, and our forecast for 2018 is Moldova with a projected 36% increase in per capita growth, or in USD terms, USD 691 per head.

Победитель этого рейтинга, самая быстрорастущая экономика мира 2016-2018 Молдова, она увеличила ВВП на 691 доллар на человека.