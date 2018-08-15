Внимание, водители: Новые правила пересечения молдо-украинской границы

Через совместный пункт пересечения границы "Паланка-Маяки-Удобное" смогут проходить только легковые автомобили, а маршрутки и автобусы будут перенаправлены на КПП "Тудора-Староказачье". Решение было принято с целью упорядочить трансграничное движение в связи с ростом пассажиропотока.

Пресс-секретарь Пограничной полиции Анна Маркитан заявила, что правило уже действует, и будет применяться, пока пассажиропоток не сократится, передает Молдпрес.

В результате нововведения, поток транспорта через КПП "Паланка-Маяки-Удобное" был упорядочен, а среднее время ожидания сегодня утром не превышало 30 минут.

Данное правило было предложено ввести на заседании с участием представителей таможенных и пограничных ведомств Молдовы и Украины, которые встретились на КПП, чтобы решить, как упорядочить трансграничное движение.

Водителей о нововведении информируют сотрудники мобильных патрулей, которые направляют транспорт в нужном направлении.

В конце прошлой недели, через КПП "Тудора" границу пересекли 17 860 человек, а через совместный КПП "Паланка" - 10 231 человек.