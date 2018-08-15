Застрявший на крыше попугай обматерил спасателей

А Лондоне попугай по кличке Джесси сидела на крыше дома несколько дней и не хотела спускаться. Местные жители позвали спасателей, но когда те приблизились к птице, она их обматерила. Об этом сообщает Daily Mail.

Один из пожарных поднялся на лестнице к попугаю. Птица при виде человека сказала ему "Я тебя люблю", а потом обматерила, передает Корреспондент.

Через некоторое время Джесси сама перелетала на другое место и вернулась домой. Хозяйка птицы записала, как она признается в любви спасателям.

Руководитель пожарной бригады Крис Суоллоу рассказал, что птица оказалась любительницей сквернословить. Также попугай говорит по-турецки и по-гречески.