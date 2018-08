Один из пожарных поднялся на лестнице к попугаю. Птица при виде человека сказала ему "Я тебя люблю", а потом обматерила, передает Корреспондент.

Через некоторое время Джесси сама перелетала на другое место и вернулась домой. Хозяйка птицы записала, как она признается в любви спасателям.

Руководитель пожарной бригады Крис Суоллоу рассказал, что птица оказалась любительницей сквернословить. Также попугай говорит по-турецки и по-гречески.

Jessie the parrot in now home safe & sound with her owner and she had this to say to the firefighters who came to help her in #Edmonton https://t.co/Th2nlVCq7I pic.twitter.com/3ABkzH2nHY