Итальянские школьники нашли неизвестный космический объект

В Институте астрофизики и физики космоса в Милане школьники проходили учебную практику. В ходе анализа данных, собранных обсерваторией XMM-Newtown за 15 лет они нашли аномалию. Об этом сообщает ESA.

Перед анализом данных обсерватории детям рассказали, как пользоваться базой данных и поставили задание найти необычные вспышки или явления, передает Корреспондент.

В результате подростки нашли космическое тело, которое ранее не регистрировалось ученными.

Объект обладает необычными свойствами, например, он единожды увеличил яркость своего свечение более чем в 40 раз примерно на пять минут, и вернулся в изначальное состояние.

Астрономы пока не могут определить, что это за космический объект.